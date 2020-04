Ukrivdená debutatka, alebo prečo vydavatelia nechcú vydávať slovenskú poéziu

Malé začínajúce vydavateľstvo urobilo niečo, na čo si netrúfajú ani tie veľké, renomované: na svoje vlastné náklady vydalo debutovú zbierku mladej autorke.

Napriek tomu sa proti nemu zdvihla vlna kritiky, ktorá najprv zaplavila Facebook a potom sa preniesla do blogu na Pravde.

Všetko sa začalo tým, že združenie, pod ktoré vydavateľstvo patrí, vyhlásilo literárnu súťaž v poézii. Hlavnou cenou pre laureáta bolo vydanie knihy. Súťaž zdarne prebehla, meno laureáta sa vyhlásilo a zbierka básní sa v priebehu času vydala. Na prvý pohľad v slovenskej literatúre progresívny čin. Ako vôbec mohlo k jeho realizácii dôjsť?

Vydavateľstvo požiadalo o grant Fond na podporu umenia. Povinnou prílohou pre žiadosť je predbežná vydavateľská zmluva s predpísanými náležitosťami, ako je výška nákladu a honorár. Aby sa v prípade neudelenia grantu mohlo od zmluvy odstúpiť, je tam aj klauzula - bod o sponzorstve. Toto sa stalo aj v prípade spomínanej knihy. Grant nebol udelený.

Od tohto bodu sa začínajú problémy, s ktorým vydavateľstvo vôbec nepočítalo. Knihu vydalo zo svojich vlastných prostriedkov. Prebehol krst, zdalo sa, že debutantka je šťastná.

Nebola.

Tu by som už rada vstúpila do príbehu ako priamy rozprávač. Som totiž jednou z jeho hlavných aktérov. Keďže mi nejde o reklamu, ale na ukázanie problému, neuvediem ani meno vydavateľstva, ani meno autorky, ani názov knihy.

Som však presvedčená, že je príkladom v pomeroch pre vydávanie poézie na Slovensku. Ukazuje na viaceré aspekty a problémy, prečo nevychádza, prečo je na pultoch iba v minimálnych množstvách a prečo sa jej vydavatelia boja ako čert kríža, prečo je to stratová záležitosť. Majú len dve možnosti, ako zbierky básní vydať: buď cez grant, v rozpočte ktorého je honorár zahrnutý, alebo formou samoplatcovstva, kde si musí samoplatca riešiť honorár sám.

Vydanie knihy o ktorej je reč, bolo prvou cenou súťaže. Preto bolo morálnou povinnosťou vyhlasovateľa súťaže zrealizovať ju. Aj bez grantu, bez sponzora.

Svoju povinnosť splnilo.



No do toho zrazu ako blesk z neba spadol tlak autorky knihy, ktorá začala vydavateľstvo na svojej facebookovej stránke vykresľovať ako podvodníka, čo nechce dodržať zmluvu. Zahájila masívnu predstavu ublíženej debutantky, ktorej sa nedostáva honorár. V tomto prípade mohol byť hradený IBA z predaja. Nárokovala si ho na základe predbežnej zmluvy k žiadosti o grant.

Za iných okolností vydavatelia ošetria v prípade stratových titulov zmluvu požiadavkou publikovania zadarmo. Nedá sa to však v prípade zmlúv, viazaných na grant.

Bublina na facebooku radovo rástla úmerne s jej sťažnosťami. Pastovala detaily zmluvy, osobnú korešpondenciu z messengeru, napriek tomu, že je to trestné. Padali slová o nevyplácaní honorárov. Autorka nabaľovala na seba okruh priateľov, ktorí sa k jej sťažnostiam šťavnato pridávali, vtiahli do debaty aj známejšie osobnosti, zrejme s úmyslom posunúť jej krivdu do mediálneho priestoru, čo napokon urobila aj tak, že ju zverejnila aj mimo facebook – v blogu Pravdy.

Odvolávala sa na skúsenosti iných s vydavateľstvom, ktorí jej do debaty prispeli svojou troškou. Neoverila si fakty, že dva roky dozadu títo horliví pritakávači rokovali s vydavateľom o bezplatnom použití ilustrácií či odrieknutí honoráru v prospech vydania diela. Útočná debata to akosi obchádzala. Našťastie komunikácia je zachytená v korešpondencii vydavateľa.

Celý úmysel vydať niekomu zbierku poézie pod týmto tlakom zhorkol.

Nečudo, že na základe takýchto skúseností vydavatelia o zbierkach básní nechcú ani počuť. Dokonca ani žiadať o grant.

Zelenú má len samoplatcovstvo.

Vyústenie tohto príbehu:

Debutantka svoj honorár dostane. Dostala by ho aj bez šikany a škandálu, ktorý vytvorila. Možno neskôr ako čakala – z predaja jej knihy. Ale dostala by ho.

Chvíľu sa bude cítiť možno víťazkou. Snívať svoj sen, ako vojde s rukopisom pod pazuchou do iného, serióznejšieho, renomovaného vydavateľstva, kde ju privítajú s otvorenou náručou, hneď jej vydajú ďalšiu zbierku básní s tučným honorárom.

Vždy je mi toho sna ľúto.

Mali ho toľkí.

Pomery v slovenskej literatúre ho však neumožňujú splniť.

Zostáva len to samoplatcovstvo.

A ukrivdená debutantka?

Neviem...

Možno sa neskôr pomery zmenia. Dnes však ťažko nájde vydavateľa, čo by jej vydal zbierku básní na svoje vlastné náklady.

A keďže viem, aká tortúra je samoplatcovstvo, či naháňanie sponzorov – tak jej to, napriek zlým skúsenostiam vydavateľky vôbec neželám.